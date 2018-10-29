Как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке за пост президента Бразилии

В западных средствах массовой информации развернулась кампания против избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. Его победу на выборах многие медиа назвали «опасной» для демократии. Радикал и популист, получивший за свои эксцентричные высказывания прозвище «Тропический Трамп», Болсонару одержал уверенную победу во втором туре, набрав 56% голосов. Массовую атаку на «недемократического» нового лидера страны эксперты объясняют тем, что на Болсонару никто из западных стран не делал ставку. Политологи считают, что теперь стоит ожидать попыток «обесценить выбор» бразильцев, в том числе на акциях протеста.

Победу на президентских выборах в Бразилии после подсчёта 96,27% голосов одержал Жаир Болсонару. Бывший десантник, представляющий правую бразильскую Социал-либеральную партию, победил во втором туре, набрав 56% голосов. За его главного оппонента, представителя левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддада, проголосовали 44% избирателей.

В честь победы Болсонару его сторонники устроили грандиозный праздник с фейерверками на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро . Одновременно на центральных улицах Сан-Паулу начались столкновения между сторонниками Аддада и Болсонару.

Своему электорату Жаир Болсонару пообещал ликвидировать царящую повсеместно коррупцию и преступность, а также вернуть страну к «традиционным ценностям». Благодаря своей популистской кампании он снискал славу «Тропического Трампа» — Болсонару неоднократно делал крайне резкие заявления и всячески старался подчеркнуть свою «неполиткорректность».

В сентябре в ходе предвыборной кампании на Болсонару было совершено покушение. Во время встречи политика с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на него с ножом напал местный житель, которому удалось ранить Болсонару в область живота. Злоумышленник заявил, что убить политика ему якобы «приказал Бог», однако позже выяснилось, что преступник в прошлом поддерживал левые партии и активно выступал против Жаира Болсонару в социальных сетях.

«Взял демократию в заложники»

Несмотря на то, что Болсонару пользуется большой популярностью среди бразильцев, а также на то, что он одержал уверенную победу во втором туре выборов, англоязычные мейнстримовые СМИ заявили, что его приход к власти будет означать конец либеральной демократии в Бразилии.

«Сторонник военной хунты Жаир Болсонару взял в заложники бразильскую демократию», — такое высказывание появилось на сайте телеканала France 24.

«Приближающаяся победа Болсонару вызывает опасения за демократию», — материал с таким заголовком вышел в британской газете The Guardian

«Жаир Болсонару и извращение либерализма», — такая заметка вышла в журнале The Economist.

«Победа Болсонару станет проверкой для бразильской демократии», — пишет газета Fincancial Times.

«Президент всех бразильцев»

Между тем политологи считают, что делать какие-либо выводы о дальнейшем политическом курсе Бразилии сразу после окончания выборов пока рано.

«Риторика Болсонару накануне выборов не внушала особого оптимизма — были очень жёсткие заявления, часто грубоватые. Но теперь мы видим, что это востребовано историческим моментом. Людям надоел беспорядок и коррупция. Бразильский электорат разуверился в политиках и ему хочется от своего лидера, чёткости, энергичности, однозначных выводов и решений», — рассказал в разговоре с RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Давыдов.

При этом эксперт обратил внимание на то, что во время итогового выступления Болсонару окружали и темнокожие активисты, и множество женщин, в отношении которых он неоднократно делал пренебрежительные высказывания.

«Он заявил, что будет президентом всех бразильцев независимо от того, какого цвета их кожа, давно ли они здесь живут или только иммигрировали в страну и от их сексуальной ориентации. Это показывает, что он вносит поправки в свою риторику и адаптируется к ситуации. Это внушает надежду, что новый лидер будет проявлять осторожность в своих международных делах, что очень интересует Россию, потому что с Бразилией у нас до сих пор были добрые отношения, которые вписывались в формулу стратегического партнёрства», — пояснил Давыдов.

По словам эксперта, крайне важно, чтобы Россия сохранила с Бразилией конструктивные отношения, выстроенные на основе взаимопонимания.

«Повод для шельмования»

В то же время политолог Александр Асафов в беседе с RT предположил, что западный истеблишмент и подконтрольные ему СМИ не примут ни одного самостоятельного кандидата, который не был ими одобрен, вне зависимости от того, какова его политическая направленность.

«С точки зрения западной медиа-машины его правые взгляды являются очевидным слабым местом, что всячески подчёркивается в различных заголовках и публикациях. Преференции западного мира относительно кандидатов в других странах связаны и с экономикой, и с идеологией, и с военной сферой — речь прежде всего идёт о поставках оружия», — пояснил политолог.

Когда демократические институты приводят к власти не тех кандидатов, которые бы устраивали страны запада, они перестают быть демократическими, отмечает Асафов.

«В качестве примера можно взять допущения Папы Римского в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Бразильское конфессиональное общество показало, что такие течения им не востребованы. Поэтому очевидно, что кандидат, который не поддерживал такие идеологические и нравственные направления, стал пользоваться симпатией у населения. Но это же и дало западной прессе повод для его шельмования», — отметил эксперт.

Недовольство бразильским выбором со стороны западного истеблишмента может привести к возникновению в стране контролируемых акций протеста и других моделируемых общественных выступлений, предупреждает Асафов.