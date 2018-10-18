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Эквадор высылает посла Венесуэла
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Эквадор высылает посла Венесуэла 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы, сообщает в четверг эквадорский МИД.
В коммюнике ведомства отмечается, что причиной такого шага стали заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленные против президента Эквадора Ленина Морено.
"Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав", — говорится в заявлении ведомства.
МИД Эквадора сообщил также, что отзывает для консультаций временную поверенную в делах Эквадора в Венесуэле.
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