Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке 

Венесуэла отказалась от использования доллара на валютном рынке. Теперь страна будет использовать евро.
По словам вице-президента страны Тарека Эль-Айсами, причиной такого решения стали санкции США в отношении Боливарианской Республики.
Он пояснил, что ограничительные меры «блокируют возможность продолжения торговли долларом США на валютном рынке Венесуэлы».
Кроме того, вице-президент назвал действия властей США противоречащими нормам международного права. По его мнению, санкции являются незаконными.
«Ограничения показывают, как далеко может зайти империализм в своем безумии», — цитирует RT слова Эль-Айсами.
США ввели санкции против Венесуэлы после победы Николаса Мадуро США на президентских выборах в стране.