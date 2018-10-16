Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке

Венесуэла отказалась от использования доллара на валютном рынке. Теперь страна будет использовать евро.

По словам вице-президента страны Тарека Эль-Айсами, причиной такого решения стали санкции США в отношении Боливарианской Республики.

Он пояснил, что ограничительные меры «блокируют возможность продолжения торговли долларом США на валютном рынке Венесуэлы».

Кроме того, вице-президент назвал действия властей США противоречащими нормам международного права. По его мнению, санкции являются незаконными.

«Ограничения показывают, как далеко может зайти империализм в своем безумии», — цитирует RT слова Эль-Айсами.

США ввели санкции против Венесуэлы после победы Николаса Мадуро США на президентских выборах в стране.