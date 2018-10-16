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Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке
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Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Pascal Deloche /GODONG/Global Look Press
Венесуэла отказалась от использования доллара на валютном рынке. Теперь страна будет использовать евро.
По словам вице-президента страны Тарека Эль-Айсами, причиной такого решения стали санкции США в отношении Боливарианской Республики.
Он пояснил, что ограничительные меры «блокируют возможность продолжения торговли долларом США на валютном рынке Венесуэлы».
Кроме того, вице-президент назвал действия властей США противоречащими нормам международного права. По его мнению, санкции являются незаконными.
«Ограничения показывают, как далеко может зайти империализм в своем безумии», — цитирует RT слова Эль-Айсами.
США ввели санкции против Венесуэлы после победы Николаса Мадуро США на президентских выборах в стране.
Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон на переговорах с правительствами других стран в рамках сессии МВФ пытался убедить их усилить дипломатическое и экономическое давление на Каракас. Об этом заявили в МИД Венесуэле.
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