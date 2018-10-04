С экс-президента Аргентины сняли обвинения

С бывшего президента Аргентины сняли обвинения в торговле оружием

Федеральный суд Аргентины в четверг снял с бывшего президента страны Карлоса Менема обвинения в контрабанде оружия.

Летом 2013 года Менема приговорили к семи годам лишения свободы по делу о контрабанде оружия в Хорватию Эквадор в 1990-х годах, однако в тюрьму он так и не отправился, будучи сенатором. Теперь этот приговор отменен. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что он не причастен к нелегальным поставкам оружия и не знал, что предназначенная для Венесуэлы и Панамы партия оружия попадет в страны, находившиеся под международным эмбарго.

Экспорт аргентинского оружия в Эквадор был запрещен, так как Аргентина исполняла роль миротворца в этой стране после непродолжительной войны с Перу в 1995 году. Хорватия оказалась под международным эмбарго в 1991 — 1995 годах из-за боснийского конфликта.

Как сообщает портал Ambito со ссылкой на решение судьи Лилианы Катуччи, Менем мог не быть в курсе данной незаконной сделки. При этом судья отметила, что по делу вышли все разумные сроки расследование (оно было открыто еще в 1995 году). Следствию так и не удалось точно установить, были ли Менем и еще десять обвиняемых причастны к контрабанде примерно 6,5 тысячи тонн вооружений.