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Отношения между Венесуэлой и Китаем вступили в новую эпоху — президент Венесуэлы Н. Мадуро
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Отношения между Венесуэлой и Китаем вступили в новую эпоху — президент Венесуэлы Н. Мадуро 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Каракас, 19 сентября /Синьхуа/ — Высоко оценив результаты своего визита в Китай, президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник в своей резиденции на пресс-конференции заявил, что отношения между его государством и Китаем вступили в новую эпоху.
Н. Мадуро отметил, что визит увенчался полным успехом, он почувствовал сплоченность китайского и венесуэльского народов. Президент сказал, что, когда венесуэльская экономика столкнулась с трудностями, Китай предоставил стране план устойчивого роста, подробно ознакомил ее со своим положительным опытом развития и управления экономикой.
"Это исторический визит, открывший новую эпоху двусторонних отношений", — подчеркнул глава государства.
Положительно оценив выдвинутую китайским руководством инициативу совместного создания сообщества с единой судьбой для всего человечества, Н. Мадуро отметил, что она полностью отвечает чаяниям венесуэльского народа и станет составной частью внешней политики страны.
Президент заявил, что Венесуэла решительно поддерживает инициативу «Пояс и путь», потому что она способствует совместному развитию всего мира и созданию сообщества с единой судьбой для всего человечества.
Н. Мадуро сообщил, что 500 венесуэльских предприятий в целях дальнейшего содействия торгово-экономическим связям между двумя государствами примут участие в Китайской международной импортной выставке, которая пройдет в ноябре в Шанхае. —0—
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