7 заключенных погибли в результате тюремного бунта в Бразилии 

Бразилиа, 19 сентября /Синьхуа/ — Во вторник в тюрьме в штате Пара на севере Бразилии произошел бунт, в результате погибли 7 человек.
Как сообщил региональный департамент тюрем, инцидент произошел рано утром в тюрьме, расположенной в городе Алтамира. Заключенные, недовольные режимом управления и приговорами, подожгли тюрьму, в результате была разрушена часть инфраструктуры. 16 заключенных пытались сбежать, но им не удалось это сделать.
Сообщается, что ситуация в тюрьме была взята под контроль в первой половине того же дня. В результате бунта, в котором участвовали 120 заключенных, погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Отметим, что в этой тюрьме, где допустимо содержать не более 208 человек, в настоящее время находятся 374 заключенных. —0—