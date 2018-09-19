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7 заключенных погибли в результате тюремного бунта в Бразилии
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7 заключенных погибли в результате тюремного бунта в Бразилии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Бразилиа, 19 сентября /Синьхуа/ — Во вторник в тюрьме в штате Пара на севере Бразилии произошел бунт, в результате погибли 7 человек.
Как сообщил региональный департамент тюрем, инцидент произошел рано утром в тюрьме, расположенной в городе Алтамира. Заключенные, недовольные режимом управления и приговорами, подожгли тюрьму, в результате была разрушена часть инфраструктуры. 16 заключенных пытались сбежать, но им не удалось это сделать.
Сообщается, что ситуация в тюрьме была взята под контроль в первой половине того же дня. В результате бунта, в котором участвовали 120 заключенных, погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Отметим, что в этой тюрьме, где допустимо содержать не более 208 человек, в настоящее время находятся 374 заключенных. —0—
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