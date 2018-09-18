Ещё
Мадуро предложил провести встречу СЕЛАК и Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро предложил провести встречу СЕЛАК и Китая 

Прайм 17 часов назад
МЕХИКО, 18 сен /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести встречу Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Китае.
Мадуро вернулся из поездки в Пекин, где провел множество переговоров, по итогам были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.
"Дай бог, очень скоро у нас может быть встреча СЕЛАК с Китаем для заключения больших экономических, финансовых, коммерческих договоров на ближайшие 30 лет между Китаем, Азией, Латинской Америкой и Карибским бассейном. Это предложение", — сказал Мадуро во вторник на пресс-конференции в Каракасе.
По его словам, площадкой для такой встречи могла бы стать международная ярмарка в Шанхае.
В состав СЕЛАК входят все государства Северной, Центральной и Южной Америк, кроме США и Канады.
Прайм: последние новости
Делегация Чили посетит Россию в декабре для участия в заседании комиссии ЕАЭС Венесуэла намерена в течение года увеличить добычу нефти в два раза, заявляет Мадуро Новая конституция Венесуэлы будет способствовать ненефтяной экономике - законодатель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20577
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»97
Тест: Угадайте советскую республику19
«Путин направил сигнал Израилю»332
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
01:37
Петросян угрожает Степаненко новым наследником
Шоу-бизнес
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение