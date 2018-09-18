Мадуро предложил провести встречу СЕЛАК и Китая

Мадуро вернулся из поездки в Пекин, где провел множество переговоров, по итогам были подписаны новые соглашения о сотрудничестве.

"Дай бог, очень скоро у нас может быть встреча СЕЛАК с Китаем для заключения больших экономических, финансовых, коммерческих договоров на ближайшие 30 лет между Китаем, Азией, Латинской Америкой и Карибским бассейном. Это предложение", — сказал Мадуро во вторник на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, площадкой для такой встречи могла бы стать международная ярмарка в Шанхае.

В состав СЕЛАК входят все государства Северной, Центральной и Южной Америк, кроме США и Канады.