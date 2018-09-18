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В Венесуэле открылась Неделя китайской культуры
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В Венесуэле открылась Неделя китайской культуры 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Каракас, 18 сентября /Синьхуа/ — Церемония открытия Недели китайской культуры состоялась в понедельник в Национальной библиотеке Венесуэлы. В ее рамках пройдет также фотовыставка «Пояс и путь». Организаторы мероприятия — посольство КНР и Министерство культуры Венесуэлы.
На церемонии присутствовали почти 200 человек, включая временного поверенного в делах посольства КНР в Каракасе Син Вэньцзюя и министра культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегаса.
Китайский дипломат отметил, что в ходе недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в КНР были подписаны документы по двустороннему сотрудничеству, в том числе меморандум о взаимопонимании по совместному развитию «Пояса и пути». Син Вэньцзюй убежден, что сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» принесет пользу народам обеих стран. Э. Вильегас заявил, что китайская культура имеет долгую историю. По его словам, фотовыставка «Пояс и путь» и Неделя китайской культуры обогатят культурную жизнь венесуэльского народа новым содержанием. Правительства и народы двух стран уважают друг друга, дружба между ними нерушима, подчеркнул министр.
На фотовыставке представлены 60 работ, посвященных странам-участницам «Пояса и пути» и их достижениям в экономике и строительстве инфраструктуры. Посольство КНР также проведет серию лекций по китайской культуре в Национальной библиотеке и выставку кинематографического искусства Китая в Национальном киноархиве. —0—
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