В Венесуэле открылась Неделя китайской культуры

Каракас, 18 сентября / Синьхуа / — Церемония открытия Недели китайской культуры состоялась в понедельник в Национальной библиотеке Венесуэлы . В ее рамках пройдет также фотовыставка «Пояс и путь». Организаторы мероприятия — посольство КНР и Министерство культуры Венесуэлы.

На церемонии присутствовали почти 200 человек, включая временного поверенного в делах посольства КНР в Каракасе Син Вэньцзюя и министра культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегаса.

Китайский дипломат отметил, что в ходе недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в КНР были подписаны документы по двустороннему сотрудничеству, в том числе меморандум о взаимопонимании по совместному развитию «Пояса и пути». Син Вэньцзюй убежден, что сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» принесет пользу народам обеих стран. Э. Вильегас заявил, что китайская культура имеет долгую историю. По его словам, фотовыставка «Пояс и путь» и Неделя китайской культуры обогатят культурную жизнь венесуэльского народа новым содержанием. Правительства и народы двух стран уважают друг друга, дружба между ними нерушима, подчеркнул министр.

На фотовыставке представлены 60 работ, посвященных странам-участницам «Пояса и пути» и их достижениям в экономике и строительстве инфраструктуры. Посольство КНР также проведет серию лекций по китайской культуре в Национальной библиотеке и выставку кинематографического искусства Китая в Национальном киноархиве. —0—