Валютный кризис в Аргентине спровоцировал рост туризма

Поездки в Аргентину стали гораздо доступнее для всех латиноамериканцев. С начала 2018 года, когда песо потерял половину своей стоимости по отношению к доллару, бразильский реал на его фоне выглядел вполне устойчивым, хотя тоже переживал падение.

Многочисленные туристы в Буэнос-Айресе отмечают, что потратили гораздо меньше, чем планировали, хотя на отдыхе не отказывали себе практически ни в чем. «Туристические путеводители говорят, что в Аргентине все стоит дороже, чем в других странах Латинской Америки, но за последние дни мы потратили куда меньше, чем рассчитывали», — делятся европейцы.

Конечно, для аргентинцев, которые известны как любители много путешествовать, ситуация прямо противоположная. Позволить себе заграничные поездки могут теперь немногие, что беспокоит соседние страны, например, Уругвай и Чили, куда традиционно приезжали аргентинцы на каникулы. Уругвай настолько обеспокоен ситуацией, что отменил налог на добавленную стоимость для туристов в надежде сохранить поток аргентинцев.