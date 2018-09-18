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Валютный кризис в Аргентине спровоцировал рост туризма
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Валютный кризис в Аргентине спровоцировал рост туризма 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Поездки в Аргентину стали гораздо доступнее для всех латиноамериканцев. С начала 2018 года, когда песо потерял половину своей стоимости по отношению к доллару, бразильский реал на его фоне выглядел вполне устойчивым, хотя тоже переживал падение.
Многочисленные туристы в Буэнос-Айресе отмечают, что потратили гораздо меньше, чем планировали, хотя на отдыхе не отказывали себе практически ни в чем. «Туристические путеводители говорят, что в Аргентине все стоит дороже, чем в других странах Латинской Америки, но за последние дни мы потратили куда меньше, чем рассчитывали», — делятся европейцы.
Конечно, для аргентинцев, которые известны как любители много путешествовать, ситуация прямо противоположная. Позволить себе заграничные поездки могут теперь немногие, что беспокоит соседние страны, например, Уругвай и Чили, куда традиционно приезжали аргентинцы на каникулы. Уругвай настолько обеспокоен ситуацией, что отменил налог на добавленную стоимость для туристов в надежде сохранить поток аргентинцев.
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