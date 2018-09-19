Clarín (Аргентина): Китай усиливает свою власть над Мадуро

Мадуро совершил неожиданный визит в Китай , который по своим финансовым возможностям начинает создавать конкуренцию Международному валютному фонду (МВФ) в области оказания помощи слабым и погибающим экономикам. Но тут есть одно различие: Китай оказывает помощь в основном через свои предприятия. То есть, напрямую вмешивается в экономику, точно так же, как поступает в своей стране.

В данном случае разница между двумя странами заключается в том, что в одной дела идут хорошо, а в другой уже давно как вообще не идут. Особенно следует упомянуть добычу нефти в Венесуэле , обладающей самыми большими запасами этого энергоносителя. В июне текущего года ее добыча упала до полутора миллионов баррелей в день, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Это официальные данные. Согласно другим источникам, добыча сократилась ещё больше — до 1,2 миллионов баррелей.

На этот раз Пекин говорил с представителем Венесуэлы достаточно прямолинейно. «Китай готов усилить обмен опыта с Венесуэлой в области управления страной», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин , согласно сообщениям международных новостных агентств. Интересное сочетание: одна партия и капиталистический строй, без гражданских свобод. Выступающий с позиций чавизма телевизионный канал «Телесур» (Telesur) даёт другую трактовку: «Китай не навязывает нам условий, как поступает МВФ в отношении Аргентины». «Телесур» просто не хочет говорить об усилении китайского контроля над эксплуатацией месторождений нефти, а также о политических условиях, которые содержатся в этом соглашении. Китайцы ничего просто так не дарят и сейчас имеют возможность укрепить своё влияние в стране-банкроте. Они обещают продолжать взаимодействие даже в случае изменения политической обстановки в стране.

Продажа сырой нефти составляет практически весь венесуэльский экспорт. Доходов от этой продажи не хватает даже на импорт наиболее необходимых товаров, которые страна не производит, после того, как упустила десятилетия высоких поступлений от экспорта нефти на распространение коммунистических идей. Государственная нефтяная компания ПДВСА (PDVSA) находится на грани краха. И проблема заключается вовсе не в недостатке покупателей или в том, что США прекратили импорт нефти. Добыча нефти сократилась на 40%, что привело к финансовой катастрофе. В 2011 году она добывала около 3 миллионов баррелей в день. Перед поездкой Мадуро в Китай высказывались опасения, что к концу года производство сократится ещё больше.

Китай является главным покупателем венесуэльской нефти (40% или более от общего объёма). США сейчас закупают больше нефти у Колумбии, чем у Венесуэлы. США сократили закупки у Венесуэлы вдвое, поскольку стали добывать сланцевый газ. Санкции, которые Трамп ввел в мае в отношении Мадуро, носят финансовый характер. Они усложняют размещение государственных активов Венесуэлы после переизбрания Мадуро, которое значительная часть стран считает фарсом.

Но не это является предметом беспокойства Китая. Китай будет следить за тем, чтобы Венесуэла добывала обещанные объёмы нефти. А Мадуро обещал Китаю миллион баррелей в день в течение пяти лет. Помимо нефтедобычи, Китай осуществит значительные инвестиции в горнорудную промышленность, особенно в добычу золота.

За последние 10 лет Китай предоставил кредиты общим объёмом порядка 50 миллиардов долларов, большая часть которых будет погашаться поставками нефти. Несмотря на то, что государственный долг Венесуэлы составляет около 20 миллиардов долларов, в Китае Мадуро взял еще пять миллиардов. Его поездка включала в себя остановку в Турции, но не для встречи с ещё одним нарушителем демократии Эрдоганом, а чтобы посетить знаменитый ресторан и покурить сигары со своей супругой и «главным революционером» Силией Флорес (Cilia Flores).

Это вызвало возмущение в его стране, где продовольствие является предметом роскоши. А лекарств вообще не купишь, если только на чёрном рынке за чудовищные деньги. Вот поэтому люди и бегут.