В Пекине состоялся 3-й симпозиум по теоретическим вопросам Компартий Китая и Кубы

Пекин, 17 сентября / Синьхуа / — Третий симпозиум по теоретическим вопросам Компартий Китая Кубы состоялся в Пекине в понедельник. Ведущим организатором мероприятия выступил Отдел международных связей ЦК Компартии Китая, главной темой для обсуждения стали реформы, развитие и партийное строительство.

На открытии симпозиума выступил заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао. Перед участниками симпозиума также выступил член Секретариата и глава Департамента международных связей ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Балагер.

Сун Тао сказал, что благодаря личному вниманию и поддержке генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро межпартийные контакты находятся в совершенно новой ситуации, которая характеризуется как многоуровневая и многоаспектная.

Он отметил, что дело социализма и в Китае, и на Кубе находится на новом этапе, когда нужно продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для будущего, поэтому тема нынешнего симпозиума весьма созвучна задачам, которые предстоит решить обеим сторонам.

Сун Тао подчеркнул, что политика реформ и открытости, 40-летие которой отмечает Китай в нынешнем году, стала ключевой в судьбе современного Китая и необходимой для осуществления великого возрождения китайской нации.

Компартия Китая, подчеркнул он, готова к активным, углубленным обменам с Компартией Кубы, взаимному заимствованию положительного опыта по партийному и государственному строительству, совместным усилиям для выведения межпартийных и межгосударственных отношений на новую ступень.

Перед началом симпозиума Сун Тао провел встречу с делегацией Компартии Кубы во главе с Х. Р. Балагером. -0-