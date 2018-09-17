Ещё
В Пекине состоялся 3-й симпозиум по теоретическим вопросам Компартий Китая и Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

В Пекине состоялся 3-й симпозиум по теоретическим вопросам Компартий Китая и Кубы 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ — Третий симпозиум по теоретическим вопросам Компартий Китая и Кубы состоялся в Пекине в понедельник. Ведущим организатором мероприятия выступил Отдел международных связей ЦК Компартии Китая, главной темой для обсуждения стали реформы, развитие и партийное строительство.
На открытии симпозиума выступил заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао. Перед участниками симпозиума также выступил член Секретариата и глава Департамента международных связей ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Балагер.
Сун Тао сказал, что благодаря личному вниманию и поддержке генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро межпартийные контакты находятся в совершенно новой ситуации, которая характеризуется как многоуровневая и многоаспектная.
Он отметил, что дело социализма и в Китае, и на Кубе находится на новом этапе, когда нужно продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для будущего, поэтому тема нынешнего симпозиума весьма созвучна задачам, которые предстоит решить обеим сторонам.
Сун Тао подчеркнул, что политика реформ и открытости, 40-летие которой отмечает Китай в нынешнем году, стала ключевой в судьбе современного Китая и необходимой для осуществления великого возрождения китайской нации.
Компартия Китая, подчеркнул он, готова к активным, углубленным обменам с Компартией Кубы, взаимному заимствованию положительного опыта по партийному и государственному строительству, совместным усилиям для выведения межпартийных и межгосударственных отношений на новую ступень.
Перед началом симпозиума Сун Тао провел встречу с делегацией Компартии Кубы во главе с Х. Р. Балагером. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Власти Венесуэлы осудили генсека ОАГ за высказывания о возможности военного вторжения Ли Кэцян встретился с президентом Венесуэлы Н.Мадуро Бразильская партия трудящихся объявила о новом кандидате на пост президента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях29
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей34
«*** вам, а не российских граждан»280
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу75
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение