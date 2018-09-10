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Из бразильской тюрьмы сбежала сотня заключенных
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Из бразильской тюрьмы сбежали более сотни заключенных 

Газета.Ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: Reuters
Из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа в штате Параиба сбежали более ста заключенных. Об этом сообщает бразильский портал G1.
По данным бразильских властей, из тюрьмы сбежали по меньшей мере 105 заключенных. Один из охранников учреждения погиб.
Как стало известно, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла тюремных охранников и полицейских.
Отмечается, что на данный момент 44 заключенных уже удалось поймать и вернуть в исправительное учреждение. Поиски остальных продолжаются.
Власти Бразилии заявили, что расследуют обстоятельства инцидента, а также пообещали обеспечить адекватную защиту населения после массового побега.
Ранее сообщалось, что в результате неудавшегося побега из бразильской тюрьмы погибли более 20 человек.
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