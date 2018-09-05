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Израиль закрыл свое посольство в Парагвае
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Израиль закрыл свое посольство в Парагвае 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство страны в Парагвае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу премьера.
По данным агентства, Израиль закрыл свое посольство в ответ на возвращением посольства Парагвая из Иерусалима в Тель-Авив.
Как отмечается, Нетаньяху отдал данное распоряжение министерству иностранных дел страны.
Ранее министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони заявил, что страна немедленно возвращает дипмиссию из Иерусалима в Тель-Авив.
По его словам, Парагвай принял решение приостановить перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим.
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