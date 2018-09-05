Израиль закрыл свое посольство в Парагвае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство страны в Парагвае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу премьера.

По данным агентства, Израиль закрыл свое посольство в ответ на возвращением посольства Парагвая из Иерусалима в Тель-Авив.

Как отмечается, Нетаньяху отдал данное распоряжение министерству иностранных дел страны.

Ранее министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони заявил, что страна немедленно возвращает дипмиссию из Иерусалима в Тель-Авив.

По его словам, Парагвай принял решение приостановить перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим.