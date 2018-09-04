Стали известны страны, самые популярные для отдыха этим летом

Больше всего российских туристов этим летом отдыхало в Турции . В ней побывало в четыре раза больше отпускников, чем в следующей по популярности Греции . Третье и четвертое место по посещаемости заняли Кипр и Испания, свидетельствуют данные Яндекса

Из африканских стран самой популярной стал Тунис, из восточноазиатских — Таиланд.

Россия своим туристическим потенциалом и спортивными мероприятиями больше всего привлекла жителей Китая и США. Далее следуют страны — участницы ЧМ-2018 — Аргентина, Мексика, Корея, Бразилия, Перу, Германия, Колумбия, Великобритания, Австралия, Франция, сообщает ТурСтат.