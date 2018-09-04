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Стали известны страны, самые популярные для отдыха этим летом
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Стали известны страны, самые популярные для отдыха этим летом 

Российская Газета + ещё 6 4 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Больше всего российских туристов этим летом отдыхало в Турции. В ней побывало в четыре раза больше отпускников, чем в следующей по популярности Греции. Третье и четвертое место по посещаемости заняли Кипр и Испания, свидетельствуют данные Яндекса.
Из африканских стран самой популярной стал Тунис, из восточноазиатских — Таиланд.
Россия своим туристическим потенциалом и спортивными мероприятиями больше всего привлекла жителей Китая и США. Далее следуют страны — участницы ЧМ-2018 — Аргентина, Мексика, Корея, Бразилия, Перу, Германия, Колумбия, Великобритания, Австралия, Франция, сообщает ТурСтат.
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