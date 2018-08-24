Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев

Перу. Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы , которые смогут попасть из Колумбии

Как сообщает El Comercio, автобусы с беженцами отправляются на юг к Перу из города Тулькан на севере Эквадора.

Всего Эквадор отправит 36 автобусов к границе Перу.

В настоящее время Эквадор и Перу ужесточают миграционную политику в отношении Венесуэлы, для приезда в эти страны венесуэльцам потребуются действующие заграничные паспорта. Ранее для этого было достаточно ID-карт.