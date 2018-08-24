Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльцев 

Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы, которые смогут попасть из Колумбии в Перу.
Как сообщает El Comercio, автобусы с беженцами отправляются на юг к Перу из города Тулькан на севере Эквадора.
Всего Эквадор отправит 36 автобусов к границе Перу.
В настоящее время Эквадор и Перу ужесточают миграционную политику в отношении Венесуэлы, для приезда в эти страны венесуэльцам потребуются действующие заграничные паспорта. Ранее для этого было достаточно ID-карт.
Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.