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В Мексике разрешили публичный секс
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Жителям мексиканского города разрешили заниматься сексом на публике 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, который разрешает занятие сексом в публичных местах.
После вступления закона в силу полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов и людей, которые занимаются сексом в публичных местах, если их действия не вызывают претензий со стороны других людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Washington.
Власти города пояснили, что полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не с людьми, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.
Противники закона заявили, что он упростит жизнь насильникам и педофилам. Секс в общественных местах они называли вопросом морали.
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