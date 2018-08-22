В Мексике разрешили публичный секс

Жителям мексиканского города разрешили заниматься сексом на публике

Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, который разрешает занятие сексом в публичных местах.

После вступления закона в силу полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов и людей, которые занимаются сексом в публичных местах, если их действия не вызывают претензий со стороны других людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Washington.

Власти города пояснили, что полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не с людьми, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.

Противники закона заявили, что он упростит жизнь насильникам и педофилам. Секс в общественных местах они называли вопросом морали.