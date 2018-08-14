В Мексике построят Дорогу майя

Власти Мексики намерены запустить Поезд майя, который привлечет туристов в юго-восточный регион страны. Как рассказал избранный президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, туристическая железная дорога пройдет через пять штатов Табаско , Кампече, Чиапас, Юкатан и Кинтана Роо, на территории которых когда-то существовала древняя цивилизация.

"Это очень важный проект, он свяжет воедино один из самых важных культурных регионов мира. На свете нет другого региона с таким культурным богатством", — заявил Лопес Обрадор. В то же время это позволит привлечь туристов в один из наиболее слаборазвитых в экономическом плане регионов страны.

Предполагается, что строительство железной дороги начнется в следующем году. После того, как Лопес Обрадор официально ступит в должность президента Мексики (церемония инаугурации назначена на 1 декабря), он планирует устроить тендер, с победителем которого будет заключен контракт. Стоимость проекта оценивается в 120-150 миллиардов песо (6,2-7,8 миллиарда долларов). Все работы должны быть завершены за четыре года.

"Для финансирования этого проекта будут использованы средства, собранные в качестве налога на туризм, также мы приглашаем частных инвесторов к партнерству", — отметил Лопес Обрадор.

Интересно, что оценочная стоимость проекта превышает сумму, потраченную на расширение Панамского канала в 2016 году (5,4 миллиарда долларов). Власти Мексики рассчитают, что железная дорога довольно быстро окупит все траты. В 2017 году страна заняла седьмое место в мире по количеству посетивших ее иностранных туристов (40 миллионов человек). Туристический сектор позволил заработать около 20 миллиардов долларов.

В настоящее время в Мексике существует только один туристический поезд, железная дорога Чиуауа Пасифико длиной 673 километра ведет из Чиуауа к Лос-Мочис, пересекая гористую местность Сьерра Тараумара (Медный каньон) и спускаясь к тихоокеанскому побережью.