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Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций
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Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Flickr / Tijs Zwinkels
Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо объявил в пятницу, что его страна выйдет из Союза южноамериканских наций (Унасур), созданного в свое время как определенный противовес Организации американских государств (ОАГ).
"Нужно перезапустить работу ОАГ. Мы будем проводить новую политику границ, новую политику в миграционной сфере, будем реализовывать ее активно, мы выйдем из Унасур", — заявил Ольмес на пресс-конференции в Боготе.
Унасур — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.
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