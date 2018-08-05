Покушение на Мадуро готовилось полгода

"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления… Сейчас они рассказывают о всех деталях этой операции, которая готовилась, по меньшей мере, шесть месяцев", — заявил Родригес.

Ранее Николас Мадуро поблагодарил народы и правительства мира за поддержку после покушения на его жизнь с использованием дронов.

4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.