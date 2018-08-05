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Покушение на Мадуро готовилось полгода
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Покушение на Мадуро готовилось полгода 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Xinhua/AP
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на президента Николаса Мадуро готовилось полгода, передает РИА "Новости".
"Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления… Сейчас они рассказывают о всех деталях этой операции, которая готовилась, по меньшей мере, шесть месяцев", — заявил Родригес.
Ранее Николас Мадуро поблагодарил народы и правительства мира за поддержку после покушения на его жизнь с использованием дронов.
4 августа СМИ сообщили о покушении на президента Венесуэлы с помощью дронов, к которым была прикреплена взрывчатка.
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