Более 300 тыс. туристов посетили Татарстан во время ЧМ-2018

Австралии, Ирана, Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, США, Китая и МОСКВА , 3 августа. / ТАСС /. Более 300 тыс. туристов посетили Республику Татарстан во время проведения чемпионата мира по футболу, из них более 100 тыс. иностранных граждан из Колумбии Мексики . Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов, подводя итоги влияния футбольного мундиаля на туристический сектор.

"Республику Татарстан в период проведения чемпионата посетило более 300 тыс. туристов, в том числе более 100 тыс. иностранных — из Колумбии, Австралии, Ирана, Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, США, Китая, Мексики и т.д", — сказал он.

По его словам, общий туристский поток в Татарстан во время ЧМ-2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 30,3%, количество иностранных туристов увеличилось в 12 раз.

Сафонов отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 была проведена работа по формированию благоприятных условий для приема болельщиков на объектах транспортной инфраструктуры, в коллективных средствах размещения, на предприятиях общественного питания, на туристских объектах.