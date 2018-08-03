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Более 300 тыс. туристов посетили Татарстан во время ЧМ-2018
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Более 300 тыс. туристов посетили Татарстан во время ЧМ-2018 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 300 тыс. туристов посетили Республику Татарстан во время проведения чемпионата мира по футболу, из них более 100 тыс. иностранных граждан из Колумбии, Австралии, Ирана, Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, США, Китая и Мексики. Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов, подводя итоги влияния футбольного мундиаля на туристический сектор.
"Республику Татарстан в период проведения чемпионата посетило более 300 тыс. туристов, в том числе более 100 тыс. иностранных — из Колумбии, Австралии, Ирана, Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, США, Китая, Мексики и т.д", — сказал он.
По его словам, общий туристский поток в Татарстан во время ЧМ-2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 30,3%, количество иностранных туристов увеличилось в 12 раз.
Сафонов отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 была проведена работа по формированию благоприятных условий для приема болельщиков на объектах транспортной инфраструктуры, в коллективных средствах размещения, на предприятиях общественного питания, на туристских объектах.
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов. По данным Ростуризма, страну посетило 3,4 млн иностранных туристов.
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