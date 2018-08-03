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Власти Кубы упростили законодательство для привлечения иностранных инвестиций
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Власти Кубы упростили законодательство для привлечения иностранных инвестиций 

ТАСС 1 час назад
ГАВАНА, 3 августа. /ТАСС/. Кубинские власти внесли изменения в законодательство с целью упростить порядок осуществления иностранных инвестиций. Соответствующие резолюции опубликованы в четверг в Gaceta Oficial — издании министерства юстиции страны.
В соответствии с новыми правилами, потенциальные инвесторы больше не обязаны представлять в министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы технико-экономическое обоснование своих проектов. Отменяется и требование о предоставлении на начальной стадии материалов о предполагаемом воздействии проекта на окружающую среду и его соответствии «интересам в области обороны».
Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов. «Упрощаются административные процедуры, что, несомненно, должно привлечь на Кубу иностранных инвесторов», — пояснила генеральный директор по иностранным инвестициям министерства внешней торговли Дебора Ривас, словам которой приводит газета Granma.
Кубинские власти неоднократно говорили о необходимости более активного привлечения инвестиций. Новые правила являются дополнением к Закону об иностранных инвестициях 2014 года.
По официальным оценкам, Кубе требуется ежегодно более $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций для поступательного развития национальной экономики. Экономика Кубы в первом полугодии выросла всего на 1,1% на фоне неблагоприятных факторов: торгово-экономическое эмбарго со стороны США, стихийные бедствия, а также дефицит валютной ликвидности из-за более низких, чем ожидалось, доходов от экспорта и туризма. В 2017 году рост ВВП Кубы составил 1,6%.
Проект новой конституции государства, недавно одобренный парламентом, признает «важность иностранных инвестиций».
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