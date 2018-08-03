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Венесуэльцам официально разрешили обменивать валюту
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Венесуэльцам официально разрешили обменивать валюту 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Жители Венесуэлы получили право обменивать валюту. За легализацию бизнеса по обмену денег единогласно проголосовала Конституционная ассамблея, выполняющая в стране функции парламента.
Такое решение должно помочь преодолеть экономическую катастрофу и привлечь инвестиции на социальные программы, сообщает издание El Universal.
Как уточнил вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, оно также направлено на поддержку функционирования всего национального механизма обмена валюты, так как позволит преодолеть криминальный валютный рынок, который нанес огромный ущерб экономике.
Напомним, с 2003 года все операции с иностранной валютой в Венесуэле контролируются государством, а на граждан накладывается ряд ограничений по ее использованию. Такой режим в стране ввел бывший президент Уго Чавес.
Дефицит твердой валюты обернулся ростом черного рынка, где доллары продавали по курсу, в разы превышающему официальный. В конце июля Международный валютный фонд сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу года достигнет одного миллиона процентов. Власти страны объясняют экономический кризис действиями внутренних и внешних врагов.
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