Венесуэльцам официально разрешили обменивать валюту

Жители Венесуэлы получили право обменивать валюту. За легализацию бизнеса по обмену денег единогласно проголосовала Конституционная ассамблея, выполняющая в стране функции парламента.

Такое решение должно помочь преодолеть экономическую катастрофу и привлечь инвестиции на социальные программы, сообщает издание El Universal.

Как уточнил вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, оно также направлено на поддержку функционирования всего национального механизма обмена валюты, так как позволит преодолеть криминальный валютный рынок, который нанес огромный ущерб экономике.

Напомним, с 2003 года все операции с иностранной валютой в Венесуэле контролируются государством, а на граждан накладывается ряд ограничений по ее использованию. Такой режим в стране ввел бывший президент Уго Чавес