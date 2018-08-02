Конституционная ассамблея Венесуэлы легализовала бизнес по обмену валюты

ТАСС , 2 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы в четверг единогласно проголосовала за легализацию бизнеса по обмену валюты в стране, который до этого осуществлялся под контролем государства. Об этом сообщает газета El Universal.

По данным издания, председатель КА Дьосдадо Кабельо в конце заседания сообщил о принятии «проекта конституционного декрета об отмене режима незаконного обмена валюты». «Благодаря этому закону, возможно, экономическая катастрофа будет преодолена, а все [полученные] инвестиции будут направлены на социальные программы правительства», — отметил глава ассамблеи.

Ранее вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами сообщил, что целью данного преобразования является предоставление физическим и юридическим лицам возможности «проводить свою [экономическую] деятельность в законном порядке». «Это предложение направлено на поддержку функционирования всего национального механизма обмена [валюты] для пресечения и преодоления криминальных действий экономической войны, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике», — добавил он.

Однако данный закон не поясняет, вносит он послабления или полностью отменяет постановление 2003 года, согласно которому в Венесуэле существует контроль за валютными операциями, подразумевающий, что все операции с иностранной валютой происходят под надзором государства, а на граждан накладывается ряд ограничений по ее использованию.