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Новое правительство Мексики планирует снизить дефицит в торговле с Китаем
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Новое правительство Мексики планирует снизить дефицит в торговле с Китаем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Будущее правительство Мексики при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре намерено снизить имеющийся торговый дефицит с Китаем, сообщил в четверг Марсело Эбрард, который займет пост главы МИД.
В четверг в Мехико прошла встречи Лопеса Обрадора, который вступит в должность президента 1 декабря, с послом КНР Цю Сяоци.
"Приоритетной целью является снижение торгового дисбаланса, сейчас разница восемь к одному (в пользу КНР). Мы импортируем огромное количество телефонов, компьютеров и экспортируем товары автопромышленности, так что наша цель — снизить дисбаланс", — заявил Эбрард на пресс-конференции.
В 2017 году торговый дефицит Мексики с КНР составил 67,4 миллиарда долларов. Импорт достиг отметки в 74,1 миллиарда долларов, а экспорт в Китай — всего 6,7 миллиарда. Данный показатель дефицита является самым высоким во всей внешней торговле латиноамериканской страны.
Ранее Цю Сяоци заявил, что Китай готов к заключению соглашения о свободной торговле с Мексикой, а также к дальнейшему развитию партнерских отношений с мексиканскими предпринимателями.
По словам Цю Сяоци, Мексика является вторым торговым партнером КНР в Латинской Америке, а для Мексики в свою очередь Китай занимает вторую позицию во всей ее международной торговле.
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