Новое правительство Мексики планирует снизить дефицит в торговле с Китаем

В четверг в Мехико прошла встречи Лопеса Обрадора, который вступит в должность президента 1 декабря, с послом КНР Цю Сяоци.

"Приоритетной целью является снижение торгового дисбаланса, сейчас разница восемь к одному (в пользу КНР). Мы импортируем огромное количество телефонов, компьютеров и экспортируем товары автопромышленности, так что наша цель — снизить дисбаланс", — заявил Эбрард на пресс-конференции.

В 2017 году торговый дефицит Мексики с КНР составил 67,4 миллиарда долларов. Импорт достиг отметки в 74,1 миллиарда долларов, а экспорт в Китай — всего 6,7 миллиарда. Данный показатель дефицита является самым высоким во всей внешней торговле латиноамериканской страны.

Ранее Цю Сяоци заявил, что Китай готов к заключению соглашения о свободной торговле с Мексикой, а также к дальнейшему развитию партнерских отношений с мексиканскими предпринимателями.

По словам Цю Сяоци, Мексика является вторым торговым партнером КНР в Латинской Америке, а для Мексики в свою очередь Китай занимает вторую позицию во всей ее международной торговле.