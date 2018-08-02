Гавану назвали лучшим круизным направлением в западной части Карибского бассейна

ГАВАНА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Кубинская столица является лучшим направлением для круизного туризма в западной части Карибского бассейна.

К такому выводу пришли эксперты интернет-портала для морских путешествий Cruise Critic.

На втором месте в рейтинге, основанном на отзывах путешественников, стоит еще один кубинский город — Сьенфуэгос, расположенный примерно в 250 км к юго-востоку от Гаваны. Третью строчку в списке занимает мексиканский Косумель.

Взятый в декабре 2014 года при президенте США Бараке Обаме курс на нормализацию двусторонних отношений приоткрыл возможности для посещения Кубы американскими гражданами. Крупные американские круизные компании — Norwegian, Carnival и Royal Caribbean — получили разрешения на организацию путешествий на остров. 1 мая 2016 года на Кубу впервые более чем за полвека прибыл круизный лайнер из США.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы. Это коснулось и правил поездок на остров для граждан США. Теперь американцам разрешено приезжать на Кубу только в составе организованных групп в сопровождении представителя американской туристической компании. Кроме того, американским гражданам запрещено останавливаться более чем в 80 государственных отелях, управляемых сетями Gaviota и Habaguanex, а также совершать покупки в некоторых магазинах в Старой Гаване — исторической части кубинской столицы.

Несмотря на введенные Вашингтоном новые правила, в 2017 году Кубу посетили почти 620 тыс. американцев — вдвое больше, чем годом ранее. Примечательно, что все больше туристов из США прибывают на остров на круизных лайнерах: им, в отличие от авиапассажиров, не требуется искать гостиницу, не включенную американскими властями в черный список, поскольку они могут ночевать на судне.

В настоящее время с Кубой работают 17 компаний, оперирующих 25-ю круизными лайнерами.

Цель — 5 млн туристов

В 2017 году Кубу посетили рекордные 4,7 млн иностранных туристов. В 2018 году остров рассчитывает принять 5 млн зарубежных гостей.

В связи с увеличивающимся потоком путешественников власти карибской страны делают ставку на расширение туристической инфраструктуры. В частности, планируется в три раза расширить порт в Гаване, принимающий океанские круизные лайнеры. К 2024 году к двум существующим терминалам власти рассчитывают добавить еще четыре.