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В Мексике нашли «черные ящики» разбившегося самолета
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В Мексике нашли «черные ящики» разбившегося самолета 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Red Cross Durango
Обнаружены бортовые самописцы потерпевшего во вторник аварию при взлете из города Дуранго в Мексике самолета компании Aeromexico, сообщил генеральный директор управления гражданской авиации страны Луис Херардо Фонсека.
"Черные ящики" уже найдены, они у нас. Это самописец, который фиксирует переговоры в кабине, и другой, который записывает параметры, регистрирует указания и действия пилота в кабине", — заявил Фонсека в эфире радио Noticias MVS.
По его словам, сейчас также собираются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго. "Климатические условия — это фактор, который будет учитываться, но он не определяющий", — заявил Фонсека.
Ранее сообщалось, что причиной падения самолета на ВПП при взлете мог стать сильный порыв ветра. Пассажиры самолета также рассказали о якобы попавшей в него молнии.
Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.
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