Причиной отключения электричества в Каракасе стал саботаж, заявил Мадуро

Ранее министр электрической энергии Луис Мотта Домингес сообщил об отключении электричества примерно на 80% территории города. По его словам, затем оно было восстановлено почти в полном объеме.

"Сегодня (во вторник) был совершен саботаж против электрической системы Каракаса… Не получилось у них. В полдень уже была восстановлена система электроснабжения", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, власти сейчас ведут поиск виновных. «Мы идем по следу, и это вопрос часа, когда мы поймаем авторов этой подлости, которую они делают народу. Пока мы работаем, эта группка правых задумывает заговор», — сказал Мадуро.