Жителям Кубы предложили купить проект новой конституции

Со вторника, 31 июля, жители Кубы могут купить проект новой конституции страны. Об этом сообщает издание Correos de Cuba.

Отмечается, что 32-страничные проекты конституции поступили в продажу по цене в один кубинский песо (примерно 62 руб.). В течение недели власти планируют напечатать примерно 600 тыс. экземпляров проекта новой кубинской конституции.

По данным издания, кубинские власти в срок от 13 августа до 15 ноября вынесут новую конституцию на всенародный референдум.

Ранее сообщалось, что в новой конституции Кубы вводится пост президента и частная собственность.