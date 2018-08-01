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Жителям Кубы предложили купить проект новой конституции
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Жителям Кубы предложили купить проект новой конституции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Со вторника, 31 июля, жители Кубы могут купить проект новой конституции страны. Об этом сообщает издание Correos de Cuba.
Отмечается, что 32-страничные проекты конституции поступили в продажу по цене в один кубинский песо (примерно 62 руб.). В течение недели власти планируют напечатать примерно 600 тыс. экземпляров проекта новой кубинской конституции.
По данным издания, кубинские власти в срок от 13 августа до 15 ноября вынесут новую конституцию на всенародный референдум.
Ранее сообщалось, что в новой конституции Кубы вводится пост президента и частная собственность.
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