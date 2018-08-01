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СМИ: ГП Бразилии просит оставить экс-президента Лулу в тюрьме
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СМИ: ГП Бразилии просит оставить экс-президента Лулу в тюрьме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии просит оставить экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва в тюрьме, сообщает агентство EFE.
Как отмечает агентство, генпрокурор Ракель Додж во вторник направила в Верховный суд страны заявление, в котором она просит суд отклонить апелляцию защиты Лулы с просьбой об освобождении экс-президента.
По мнению генпрокуратуры, да Силва был ключевым элементом в коррупционном скандале с нефтяной компанией Petrobras, пишет агентство.
В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
Ранее в адрес экс-президента были выдвинуты подозрения в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras. Она оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.
По закону, заключенный не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.
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