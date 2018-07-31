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Мексика осудила «расистскую акцию» у консульства в США
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Мексика осудила «расистскую акцию» у консульства в США 

РИА Новости 23 минуты назад
МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Правительство Мексики осуждает инцидент, который произошел рядом с генеральным консульством страны в Нью-Йорке, сообщает во вторник МИД латиноамериканской страны.
По сообщению ведомства, в минувшую субботу у консульства собралась группа людей, выкрикивавших расистские лозунги и державших плакаты с надписями, направленными против мексиканского сообщества в США.
"Правительство Мексики выражает свое глубочайшее неприятие этой расистской и ксенофобской практики, которая является источником ненависти и дискриминации и ухудшает климат, в котором развиваются двусторонние отношения", — отмечается в коммюнике МИД.
При этом МИД страны напомнил о вкладе, который делают мексиканские мигранты в развитие экономики США. «Этот вклад заслуживает уважения их прав и достоинства в атмосфере плюрализма и терпимости», — говорится в заявлении.
МИД Мексики сообщает, что направил дипломатическую ноту в госдепартамент США в связи с данными событиями.
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