Мексика осудила «расистскую акцию» у консульства в США

По сообщению ведомства, в минувшую субботу у консульства собралась группа людей, выкрикивавших расистские лозунги и державших плакаты с надписями, направленными против мексиканского сообщества в США

"Правительство Мексики выражает свое глубочайшее неприятие этой расистской и ксенофобской практики, которая является источником ненависти и дискриминации и ухудшает климат, в котором развиваются двусторонние отношения", — отмечается в коммюнике МИД.

При этом МИД страны напомнил о вкладе, который делают мексиканские мигранты в развитие экономики США. «Этот вклад заслуживает уважения их прав и достоинства в атмосфере плюрализма и терпимости», — говорится в заявлении.