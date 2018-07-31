Ещё
Мадуро признал ответственность за кризис в Венесуэле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро признал ответственность за кризис в Венесуэле 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Ariana Cubillos/AP
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что признает свою ответственность за экономический кризис в стране. Об этом сообщает El Universal.
По его словам, все производственный модели, которые использовало правительство Венесуэлы, потерпели «крах».
Он также подчеркнул, что Венесуэле необходимо двигать вперед свою «экономическую мощь».
Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.
По его мнению, это делает Венесуэлу похожей на Германию 1923 года.
Газета.Ru: последние новости
Захарова назвала новые санкции ЕС частью "подрывной политики" против крымчан В Москве следователи предъявили убившим отца сестрам более тяжелые обвинения Ольга Бузова привела Витю АК-47 на "Дом-2" и записала с ним рэп
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян124
Лепс ударил Аллу Михееву52
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России250
Названы имена убитых россиян в Африке78
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки22
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение