Трамп рассказал о начале возведения стены на границе с Мексикой 

Президент США Дональд Трамп рассказал, что элементы стены на границе с Мексикой уже возводятся. Американский лидер отметил, что его администрация стремится максимально обезопасить границы страны. Это связано с рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике.
Ранее Трамп писал в Twitter, что ему «придется „прекратить работу“ правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ». По мнению американского лидера, «необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения».
Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал через пять дней после вступления в должность президента, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги на реализацию проекта, напоминает ТАСС. На усиление пограничного контроля выделено лишь 1,6 миллиарда долларов.
Трамп утверждал, что за возведение барьера заплатят сами мексиканцы, однако власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денег в Мексику. Он отметил, что, если граница будет укреплена со стороны самих Штатов, снижение притока незаконного оружия отразится на показателях преступности в Мексике.