Трамп рассказал о начале возведения стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что элементы стены на границе с Мексикой уже возводятся. Американский лидер отметил, что его администрация стремится максимально обезопасить границы страны. Это связано с рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике.

Ранее Трамп писал в Twitter, что ему «придется „прекратить работу“ правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ». По мнению американского лидера, «необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения».

Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал через пять дней после вступления в должность президента, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги на реализацию проекта, напоминает ТАСС . На усиление пограничного контроля выделено лишь 1,6 миллиарда долларов.