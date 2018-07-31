Трамп призвал усилить охрану границы США из-за резкого роста числа убийств в Мексике

ТАСС , 31 июля. Президент США Дональд Трамп считает необходимым усиление охраны южной границы страны в том числе в виду резкого роста числа убийств в соседней Мексике . Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31 174 погибших, это рекорд!", — отметил Трамп.

В минувшее воскресенье президент США заявил, что пойдет на приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает строительство заграждения на границе с Мексикой. По мнению Трампа, это позволит остановить поток нелегальной миграции.

Глава Белого дома со времени инаугурации 20 января 2017 года не раз пытался реализовать предвыборное обещание проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Трамп убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается около 12 млн человек, являются «преступниками», которых следует выявлять и депортировать.

По словам президента США, нелегальная иммиграция представляет «неприемлемый риск для национальной безопасности» страны. Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал через пять дней после вступления в должность президента, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги на реализацию проекта.