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Трамп призвал усилить охрану границы США из-за резкого роста числа убийств в Мексике
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Трамп призвал усилить охрану границы США из-за резкого роста числа убийств в Мексике 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ТАСС, 31 июля. Президент США Дональд Трамп считает необходимым усиление охраны южной границы страны в том числе в виду резкого роста числа убийств в соседней Мексике. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник на своей странице в Twitter.
"Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31 174 погибших, это рекорд!", — отметил Трамп.
В минувшее воскресенье президент США заявил, что пойдет на приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает строительство заграждения на границе с Мексикой. По мнению Трампа, это позволит остановить поток нелегальной миграции.
Глава Белого дома со времени инаугурации 20 января 2017 года не раз пытался реализовать предвыборное обещание проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Трамп убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается около 12 млн человек, являются «преступниками», которых следует выявлять и депортировать.
По словам президента США, нелегальная иммиграция представляет «неприемлемый риск для национальной безопасности» страны. Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал через пять дней после вступления в должность президента, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги на реализацию проекта.
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