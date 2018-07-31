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М. Макри: Руководители стран БРИКС позитивно смотрят на перспективы Аргентины
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М. Макри: Руководители стран БРИКС позитивно смотрят на перспективы Аргентины 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Буэнос-Айрес, 31 июля /Синьхуа/ — Руководители стран БРИКС позитивно смотрят на перспективы экономики Аргентины, которая переживает трудности. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Маурисио Макри.
По его словам, руководители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, встречавшиеся в Йоханнесбурге на саммите 25-27 июля, также выразили поддержку экономической стратегии правительства Аргентины.
Страны БРИКС «позитивно смотрят на наше будущее», отметил М. Макри, присутствовавший на Йоханнесбургском саммите в качестве действующего председателя «Группы двадцати», лидеры которой соберутся в Аргентине в нынешнем году.
Аргентина в настоящее время борется с высокой инфляцией, девальвацией валюты и другими проблемами. Администрация М. Макри проводит экономические реформы.
Согласно последним данным правительства, накопленная инфляция достигла 16 проц. в первом полугодии с месячным максимумом в 3,7 проц. в июне.
Ситуация в аргентинской экономике ухудшилась в мае и июне, так как песо упало по отношению к доллару США, что побудило правительство страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду /МВФ/.
"Волшебных решений нет", — заявил М. Макри, говоря о ряде непопулярных мер, принятых его правительством, в том числе 50-миллиардном займе от МВФ. —0—
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