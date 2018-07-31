М. Макри: Руководители стран БРИКС позитивно смотрят на перспективы Аргентины

Буэнос-Айрес , 31 июля / Синьхуа / — Руководители стран БРИКС позитивно смотрят на перспективы экономики Аргентины , которая переживает трудности. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Маурисио Макри.

По его словам, руководители Бразилии России , Индии, Китая ЮАР , встречавшиеся в Йоханнесбурге на саммите 25-27 июля, также выразили поддержку экономической стратегии правительства Аргентины.

Страны БРИКС «позитивно смотрят на наше будущее», отметил М. Макри, присутствовавший на Йоханнесбургском саммите в качестве действующего председателя «Группы двадцати», лидеры которой соберутся в Аргентине в нынешнем году.

Аргентина в настоящее время борется с высокой инфляцией, девальвацией валюты и другими проблемами. Администрация М. Макри проводит экономические реформы.

Согласно последним данным правительства, накопленная инфляция достигла 16 проц. в первом полугодии с месячным максимумом в 3,7 проц. в июне.

Ситуация в аргентинской экономике ухудшилась в мае и июне, так как песо упало по отношению к доллару США, что побудило правительство страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду /МВФ/.

"Волшебных решений нет", — заявил М. Макри, говоря о ряде непопулярных мер, принятых его правительством, в том числе 50-миллиардном займе от МВФ. —0—