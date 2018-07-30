Учредительное собрание Венесуэлы может продлить свою работу

МЕХИКО , 30 июл — РИА Новости . Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо не исключил, что этот временный орган власти может продлить свою работу еще на несколько лет.

Изначально избранное в 2017 года собрание (начало работу 4 августа) должно работать до августа 2019 года. Целью созыва собрания, которое получило всю полноту законодательной власти вместо оппозиционного парламента, было названо внесение изменений в конституцию и примирение общества после массовых протестов.

"Давайте сделаем из этого национального учредительного собрания за время, которое ему остается работать — будь это год, два года, три года, четыре года — полностью и абсолютно мятежное национальное учредительное собрание", — заявил Кабельо в понедельник на мероприятиях, приуроченных к первой годовщине работы органа.