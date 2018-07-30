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США осудили насилие и нарушение прав человека в Никарагуа
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США осудили насилие и нарушение прав человека в Никарагуа 

РИА Новости 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. США решительно осуждают насилие и нарушение прав человека в Никарагуа, власти страны несут за это ответственность, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"США решительно осуждают происходящее в Никарагуа насилие и нарушение прав человека, совершенные режимом (президента Никарагуа Даниэля) Ортега. После многих лет мошеннических выборов и манипуляций режимом никарагуанским законодательством, а также подавления гражданского общества, оппозиционных партий и независимых СМИ, никарагуанцы вышли на улицы, чтобы призвать к демократическим реформам", — говорится в распространенном заявлении.
Сандерс отметила, что президент и вице-президент Никарагуа «несут ответственность» за происходящее в стране насилие.
Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Сообщается, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.
США призывают власти Никарагуа немедленно покончить с насилием и провести досрочные выборы в стране. Ортега неоднократно заявлял, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.
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