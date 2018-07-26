Из-за протестов в Никарагуа погибли почти 500 человек

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В Никарагуа число погибших в ходе протестов достигло 448 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Alfredo Zuniga
Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек, сообщает во вторник правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека.
Ранее сообщалось о 351 убитом.
"448 погибших, 31 из них — несовершеннолетний, 2,83 тысячи раненых", — говорится в сообщении ассоциации.
Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.
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