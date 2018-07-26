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Новый боливар в Венесуэле появится 20 августа
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Новый боливар в Венесуэле появится 20 августа 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске в обращение деноминированной венесуэльской валюты — суверенного боливара — с 20 августа и его привязке к криптовалюте «петро».
"Новый боливар появится 20 августа, он будет иметь привязку к «петро», будет новая денежная система. И с боливара будут убраны пять нулей", — заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны.
Изначально предполагалось, что с суверенный боливар будет введен 4 июня вместо нынешнего боливара, обесцененного в результате гиперинфляции, однако тогда предполагалось, что с купюр будут убраны три нуля, а не пять. Однако затем власти отложили реализацию этого решения.
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