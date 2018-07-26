Новый боливар в Венесуэле появится 20 августа

"Новый боливар появится 20 августа, он будет иметь привязку к «петро», будет новая денежная система. И с боливара будут убраны пять нулей", — заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны.

Изначально предполагалось, что с суверенный боливар будет введен 4 июня вместо нынешнего боливара, обесцененного в результате гиперинфляции, однако тогда предполагалось, что с купюр будут убраны три нуля, а не пять. Однако затем власти отложили реализацию этого решения.