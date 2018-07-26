Мексика требует от Канады равных прав для своих рабочих

"Политику в части зарплат будет устанавливать Мексика, но права у мексиканских рабочих канадских компаний в Мексике должны быть теми же, что и в Канаде , компании должны будут работать в этой сфере по тем же правилам, что и в своей стране", — заявил Эбрард на пресс-конференции после встречи победителя президентских выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с главой МИД Канады Христей Фриланд

Он сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось продолжение трехстороннего формата переговоров по соглашению о Свободной зоне свободной торговли НАФТА, вопросы миграции, сотрудничество в аэрокосмической отрасли, строительстве железных дорог и транспортной логистике.