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Мексика требует от Канады равных прав для своих рабочих
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Мексика требует от Канады равных прав для своих рабочих 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Будущий министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил в среду, что его страна требует соблюдения в отношении рабочих канадских компаний в Мексике тех же прав, что предоставляются канадским сотрудникам на родине.
"Политику в части зарплат будет устанавливать Мексика, но права у мексиканских рабочих канадских компаний в Мексике должны быть теми же, что и в Канаде, компании должны будут работать в этой сфере по тем же правилам, что и в своей стране", — заявил Эбрард на пресс-конференции после встречи победителя президентских выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с главой МИД Канады Христей Фриланд.
Он сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось продолжение трехстороннего формата переговоров по соглашению о Свободной зоне свободной торговли НАФТА, вопросы миграции, сотрудничество в аэрокосмической отрасли, строительстве железных дорог и транспортной логистике.
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