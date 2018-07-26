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В Кубе отмечают День национального восстания
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В Кубе отмечают День национального восстания 

ТАСС 45 минут назад
ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Куба отмечает в четверг один из главных государственных праздников — День национального восстания. 65 лет назад, 26 июля 1953 года, группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в восточном городе Сантьяго-де-Куба, которые тогда были вторым по важности военным гарнизоном страны.
Штурм провалился, большинство его участников погибли, а уцелевшие оказались в тюрьме или в изгнании. Тем не менее именно эта акция положила начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции в 1959 году 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.
Ежегодно все провинции острова принимают участие в социалистическом соревновании за право стать местом проведения главных торжеств Дня национального восстания. Однако в этом году было решено провести центральную церемонию в самом Сантьяго-де-Куба.
На территории бывших казарм Монкада, где сейчас располагается школьный городок «26 июля», рано утром на митинг соберутся около 10 тыс. кубинцев, в том числе члены руководства страны, профсоюзные и партийные деятели, иностранные гости, представители международных обществ солидарности с Кубой. Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро, в апреле покинувший пост главы государства и занимающий в настоящее время должность первого секретаря ЦК компартии островного государства.
По случаю предстоящего праздника выпущена почтовая марка, а также новый вид рома под названием «65-летняя годовщина». В разных городах карибской страны в этот день пройдут концерты, а в Сантьяго-де-Куба прогремит салют.
В память о Фиделе Кастро
Церемония в Сантьяго-де-Куба будет посвящена памяти Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в ноябре 2016 года в возрасте 90 лет.
Именно в Сантьяго-де Куба, на кладбище Санта-Ифигения, находится могила лидера Кубинской революции. Она представляет собой огромный гранитный камень светло-серого цвета, на котором закреплена темно-зеленая мраморная табличка с единственным словом — «Фидель». В высеченную в монолите нишу помещена кедровая урна с прахом команданте. Вес камня, найденного в горах Сьерра-Маэстра на востоке страны, составляет чуть менее 50 тонн, а высота — около четырех метров.
Могила лидера Кубинской революции находится рядом с мемориалом, где покоится прах национального героя, борца за независимость Кубы Хосе Марти (1853-1895). По данным кубинских властей, могилу Фиделя Кастро посетило уже более миллиона человек.
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