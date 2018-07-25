СМИ: Бразилия отозвала посла из Никарагуа после убийства своей гражданки

Как сообщает портал Folha de Sao Paulo, посол Луис Клаудиу Вильяфанье вызван в Бразилиа для рассказа об обстоятельствах происшедшего. Также в МИД Бразилии была вызвана посол Никарагуа в стране Лорена Мартинес.

Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, была убита вооруженными сторонниками властей, сообщал ранее портал Prensa. Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердило посольство Бразилии в Манагуа . Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.

По предварительным данным, она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.

Отец погибшей заявил, что она прожила в Никарагуа уже шесть лет и в ближайшее время собиралась вернуться на родину. Лима стала первым иностранцем, о гибели которого в протестах стало известно СМИ.