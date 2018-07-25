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СМИ: Бразилия отозвала посла из Никарагуа после убийства своей гражданки
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СМИ: Бразилия отозвала посла из Никарагуа после убийства своей гражданки 

РИА Новости 22 минуты назад
МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес во вторник отозвал посла страны из Никарагуа, где была убита бразильская гражданка.
Как сообщает портал Folha de Sao Paulo, посол Луис Клаудиу Вильяфанье вызван в Бразилиа для рассказа об обстоятельствах происшедшего. Также в МИД Бразилии была вызвана посол Никарагуа в стране Лорена Мартинес.
Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, была убита вооруженными сторонниками властей, сообщал ранее портал Prensa. Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердило посольство Бразилии в Манагуа. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.
По предварительным данным, она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.
Отец погибшей заявил, что она прожила в Никарагуа уже шесть лет и в ближайшее время собиралась вернуться на родину. Лима стала первым иностранцем, о гибели которого в протестах стало известно СМИ.
В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Президент Даниэль Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.
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