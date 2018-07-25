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Бразилия отозвала диппредставителя из Никарагуа
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Бразилия отозвала диппредставителя из Никарагуа 

Российская Газета 2 часа назад
Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес отозвал посла страны из Никарагуа Луис Клаудиу Вильяфанье. Ранее там была убита бразильская гражданка 31-летняя Райнейя Лима. Диппредставитель вызван для рассказа об обстоятельствах случившегося.
Также в министерство иностранных дел Бразилии была приглашена посол Никарагуа в стране Лорена Мартинес, передает РИА Новости.
Гражданка Бразилии была убита вооруженными сторонниками властей. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.
В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек.
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