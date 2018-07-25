Бразилия отозвала диппредставителя из Никарагуа

Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес отозвал посла страны из Никарагуа Луис Клаудиу Вильяфанье. Ранее там была убита бразильская гражданка 31-летняя Райнейя Лима . Диппредставитель вызван для рассказа об обстоятельствах случившегося.

Также в министерство иностранных дел Бразилии была приглашена посол Никарагуа в стране Лорена Мартинес, передает РИА Новости

Гражданка Бразилии была убита вооруженными сторонниками властей. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.

В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек.