Бразилия отозвала диппредставителя из Никарагуа 

Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес отозвал посла страны из Никарагуа Луис Клаудиу Вильяфанье. Ранее там была убита бразильская гражданка 31-летняя Райнейя Лима. Диппредставитель вызван для рассказа об обстоятельствах случившегося.
Также в министерство иностранных дел Бразилии была приглашена посол Никарагуа в стране Лорена Мартинес, передает РИА Новости.
Гражданка Бразилии была убита вооруженными сторонниками властей. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.
В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек.