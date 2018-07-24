Президент Никарагуа не допустит проведения досрочных выборов 

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, следующие выборы в стране состоятся в 2021 году, а не досрочно, как того требуют манифестанты. «Ускорять выборы означало бы создание нестабильности, отсутствие безопасности и в целом ухудшение положения вещей», — отметил глава государства.
В Никарагуа уже три месяца проходят акции протеста против реформы социального страхования, передает РИА Новости. Она была отменена, однако беспорядки не прекратились. Протесты стали причиной гибели более 350 человек. Начатый с демонстрантами национальный диалог о нормализации ситуации в стране пока не принес результатов. Даниэль Ортега заявил, что политики правого толка используют провокации для радикализации протеста.
Организация американских государств осудила насилие в Никарагуа и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения голосования.