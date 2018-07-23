Председатель Госсовета Кубы сравнил эмбарго США в отношении его страны с динозавром

ГАВАНА, 23 июля. / ТАСС /. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье, что торгово-экономическое эмбарго, введенное США против Кубы более полувека назад, остается главным препятствием для развития экономики страны, и сравнил его с динозавром.

"Главным препятствием для нашего развития является блокада, которая «все еще там», как динозавр Монтерросо", — сказал Диас-Канель на закрытии заседания Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы. Его выступление транслировало кубинское телевидение.

Говоря о «динозавре Монтерросо», Диас-Канель имел в виду рассказ «Динозавр» гватемальского писателя Аугусто Монтерросо, опубликованный в 1959 году. Этот рассказ считается одним из самых коротких в истории литературы и дословно звучит так: «Когда он проснулся, динозавр все еще был там».

В апреле Диас-Канель сменил на посту главы государства Рауля Кастро

Американское эмбарго

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.

По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $130,2 млрд Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $822,3 млрд

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены эмбарго США. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств — членов всемирной организации.

Скромный рост ВВП Диас-Канель также сообщил, что ВВП Кубы вырос в первом полугодии 2018 года всего на 1,1%.

"Экономика в первом полугодии выросла на скромные 1,1% на фоне множества неблагоприятных факторов", — отметил кубинский лидер.

По его словам, негативное влияние на экономику островного государства, помимо торгово-экономического эмбарго со стороны США, оказали недавние стихийные бедствия — засуха, ураган и проливные дожди, а также дефицит валютной ликвидности вследствие более низких, чем ожидалось, доходов от экспорта и туризма.

В 2017 году рост ВВП Кубы составил 1,6%.