Кубинский парламент одобрил проект новой Конституции страны

Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы в воскресенье утвердил проект новой конституции страны. Такое решение было принято единогласно, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Теперь проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение, которое продлится с 13 августа по 15 ноября. После этого депутаты доработают его, после чего вынесут на референдум. Предполагается, что он состоится до конца этого года.

Предыдущая конституция Кубы была принята в 1976 году, с этого времени в стране произошли существенные изменения, в связи с чем было решено выработать новый проект основного закона. Документ готовила специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро . В апреле он покинул пост главы государства, но остается первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

В проекте новой конституции, в частности, содержатся положения о признании частной собственности, учреждении постов президента и премьер-министра. Документ также предусматривает ограничения пребывания на посту главы государства двумя пятилетними сроками. Кроме того, в конституции будет оговорен пункт о легализации однополых браков.