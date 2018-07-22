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Кубинский парламент одобрил проект новой Конституции страны
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Кубинский парламент одобрил проект новой Конституции страны 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы в воскресенье утвердил проект новой конституции страны. Такое решение было принято единогласно, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Теперь проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение, которое продлится с 13 августа по 15 ноября. После этого депутаты доработают его, после чего вынесут на референдум. Предполагается, что он состоится до конца этого года.
Предыдущая конституция Кубы была принята в 1976 году, с этого времени в стране произошли существенные изменения, в связи с чем было решено выработать новый проект основного закона. Документ готовила специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро. В апреле он покинул пост главы государства, но остается первым секретарем ЦК Компартии Кубы.
В проекте новой конституции, в частности, содержатся положения о признании частной собственности, учреждении постов президента и премьер-министра. Документ также предусматривает ограничения пребывания на посту главы государства двумя пятилетними сроками. Кроме того, в конституции будет оговорен пункт о легализации однополых браков.
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