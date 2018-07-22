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В проект новой конституции Кубы не включили «движение к коммунизму»
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В проект новой конституции Кубы не включили «движение к коммунизму» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Из новой конституции Кубы хотят убрать слова о «движении к коммунистическому обществу», сообщает печатный орган ЦК Компартии Кубы.
В действующей конституции сказано, что партия «направляет общие усилия» на «строительство социализма и движение к коммунистическому обществу». В проекте новой конституции хотят оставить только слова о социалистическом характере государства и руководящей роли Компартии.
Глава Национальной ассамблеи Эстебан Ласо связал это с изменившейся обстановкой в мире, передает ТАСС со ссылкой на Granma.
«Это не означает, что мы отказываемся от наших идей», — заявил он.
Ласо заверил, что население Кубы хочет видеть «свою страну социалистической, суверенной, независимой и процветающей».
Предполагается, что проект конституции будет утвержден в выходные, затем он пройдет общественные слушания и будет вынесен на национальный референдум. Проект новой конституции Кубы предусматривает возможность однополых браков.
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