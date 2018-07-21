В Мексике убили третьего за сутки чиновника

Как сообщает портал Excelsior, Элисео Дельгадо был расстрелян неизвестными прямо напротив входа в здание городской администрации. Погибший стал мэром от коалиции «Вместе сделаем историю» будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Дельгадо стал третьим чиновником, убитым в Мексике только за пятницу. Ранее в тот же день были расстреляны городской советник от партии «Морена» города Тлакепаке ( штат Халиско ) и комиссар по общественным владениям поселка Сан-Мигель-Чималапас (штат Оахака).