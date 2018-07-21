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В Мексике убили третьего за сутки чиновника
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В Мексике убили третьего за сутки чиновника 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: News.ru
МЕХИКО, 21 июл — РИА Новости. Избранный мэр города Буэнависта в штате Мичоакан убит в пятницу в Мексике.
Как сообщает портал Excelsior, Элисео Дельгадо был расстрелян неизвестными прямо напротив входа в здание городской администрации. Погибший стал мэром от коалиции «Вместе сделаем историю» будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Дельгадо стал третьим чиновником, убитым в Мексике только за пятницу. Ранее в тот же день были расстреляны городской советник от партии «Морена» города Тлакепаке (штат Халиско) и комиссар по общественным владениям поселка Сан-Мигель-Чималапас (штат Оахака).
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время предвыборной кампании были убиты более 520 политиков и государственных служащих. Победитель недавних президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь разрешить проблемы, которые вызывают насилие.
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