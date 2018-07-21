Ещё
В Гаване открылась посвященная ЧМ-2018 фотовыставка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гаване открылась посвященная ЧМ-2018 фотовыставка 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Фотовыставка, которая посвящена прошедшему в России чемпионату мира по футболу, открылась в кубинской столице, сообщает ТАСС.
Выставка организована представительством Россотрудничества на Кубе совместно с кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха.
"В России состоялся настоящий праздник футбола. Многие люди получили возможность познакомиться с нашей страной, ее людьми, ее культурой", — сказал представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский, который открывал экспозицию.
Всего вниманию посетителей представлено 45 фотографий, на которых изображены самые яркие моменты прошедшего мундиаля.
"На мой взгляд, нынешний чемпионат мира по футболу был лучшим в истории — по качеству организации, по уровню игры. Российская сборная вообще превзошла все ожидания", — добавил вице-президент Ассоциации футбола Кубы Антонио Гарсес.
Ранее Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах.
Газета.Ru: последние новости
В конституции Кубы появится понятие "частная собственность" Бывший генпрокурор Венесуэлы назвала "другую" дату смерти Чавеса На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против портов России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев160
Максакова в короткой юбке вызвала фурор144
Фото кабинета Медведева удивило россиян397
На Украине испугались окончательного развала200
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе107
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение