В Гаване открылась посвященная ЧМ-2018 фотовыставка

Фотовыставка, которая посвящена прошедшему в России чемпионату мира по футболу, открылась в кубинской столице, сообщает ТАСС

Выставка организована представительством Россотрудничества на Кубе совместно с кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха.

"В России состоялся настоящий праздник футбола. Многие люди получили возможность познакомиться с нашей страной, ее людьми, ее культурой", — сказал представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский, который открывал экспозицию.

Всего вниманию посетителей представлено 45 фотографий, на которых изображены самые яркие моменты прошедшего мундиаля.

"На мой взгляд, нынешний чемпионат мира по футболу был лучшим в истории — по качеству организации, по уровню игры. Российская сборная вообще превзошла все ожидания", — добавил вице-президент Ассоциации футбола Кубы Антонио Гарсес.

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