В Гаване открылась фотовыставка, посвященная ЧМ-2018

ГАВАНА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Фотовыставка, посвященная состоявшемуся в России чемпионату мира по футболу, открылась в пятницу в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе совместно с кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и отдыха и проходит в павильоне «Спорт» выставочного комплекса «Экспокуба», который находится на южной окраине Гаваны.

Вниманию посетителей представлено 45 снимков, на которых запечатлены самые запоминающиеся моменты футбольных матчей, а также церемоний открытия и закрытия чемпионата.

"В России состоялся настоящий праздник футбола. Многие люди получили возможность познакомиться с нашей страной, ее людьми, ее культурой", — сказал, открывая выставку, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ярошевский рассказал об организации турнира и напомнил, что на Кубе в прямом эфире демонстрировались все 64 матча ЧМ-2018. «Очень приятно, что многие кубинцы, как я знаю, болели за российскую сборную», — отметил представитель Россотрудничества. На открытии экспозиции присутствовало руководство Института спорта, члены мужской и женской кубинских сборных по футболу, известные кубинские спортсмены, а также российские дипломаты.

"На мой взгляд, нынешний чемпионат мира по футболу был лучшим в истории — по качеству организации, по уровню игры. Российская сборная вообще превзошла все ожидания", — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый вице-президент Ассоциации футбола Кубы Антонио Гарсес.

Нынешняя выставка завершила череду мероприятий, проводившихся посольством РФ, Россотрудничеством и кубинским Институтом спорта по случаю ЧМ-2018. В марте на гаванской набережной Малекон состоялась презентация официального мяча чемпионата мира. Там же устроили фотовыставку, посвященная российским городам и стадионам, принимавшим матчи мирового первенства. Кроме того, российское посольство организовало футбольный турнир, в котором участвовали сотрудники дипломатическими миссий, аккредитованных на Кубе.