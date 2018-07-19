Воры совершили массовый грабёж чемоданов спортсменов

Организованная группа преступников украла 55 чемоданов у спортсменов, которые приехали в колумбийский город Барранкилья для того, чтобы принять участие в Играх стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Они начинаются 19 июля и продлятся до 3 августа.

Венесуэлы, По информации правоохранителей, от воров пострадали спортсмены из Сальвадора, Барбадоса Коста-Рики , Виргинских островов, Доминиканской республики Гайаны и Багамских островов. Десять злоумышленников на двух такси преследовали автомобиль с чемоданами от аэропорта, остановили её и забрали груз.

Благодаря оперативным действиям местных полицейских преступников удалось обнаружить почти сразу. Владельцам вернули багаж, пишет Excelsior.