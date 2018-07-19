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Воры совершили массовый грабёж чемоданов спортсменов
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Воры совершили массовый грабёж чемоданов спортсменов 

News.ru 4 часа назад
Организованная группа преступников украла 55 чемоданов у спортсменов, которые приехали в колумбийский город Барранкилья для того, чтобы принять участие в Играх стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Они начинаются 19 июля и продлятся до 3 августа.
По информации правоохранителей, от воров пострадали спортсмены из Сальвадора, Барбадоса, Коста-Рики, Виргинских островов, Доминиканской республики, Венесуэлы, Гайаны и Багамских островов. Десять злоумышленников на двух такси преследовали автомобиль с чемоданами от аэропорта, остановили её и забрали груз.
Благодаря оперативным действиям местных полицейских преступников удалось обнаружить почти сразу. Владельцам вернули багаж, пишет Excelsior.
Ранее News.ru писал о том, что российские грузчики потеряли багаж сборной Уругвая.
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